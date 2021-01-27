Cüneyt Kaşeler'in Mesut Özil tweeti imza töreninde gündem oldu!
2019 yılında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili twitter da ilginç bir paylaşımda bulunan spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in o tweete imza törenine damga vurdu. 'Mesut Özil gelirse basın toplantısında soruya 'Ateşteyim ateşte' diye başlarım' diyen Kaşeler'in o tweete canlı yayında ekranlara böyle yansıdı.
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27 Ocak 2021 Çarşamba 16:51
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