Cüneyt Kaşeler'in Mesut Özil tweeti imza töreninde gündem oldu!

2019 yılında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili twitter da ilginç bir paylaşımda bulunan spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in o tweete imza törenine damga vurdu. 'Mesut Özil gelirse basın toplantısında soruya 'Ateşteyim ateşte' diye başlarım' diyen Kaşeler'in o tweete canlı yayında ekranlara böyle yansıdı.