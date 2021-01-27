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  3. Cüneyt Kaşeler'in Mesut Özil tweeti imza töreninde gündem oldu!

Cüneyt Kaşeler'in Mesut Özil tweeti imza töreninde gündem oldu!

2019 yılında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili twitter da ilginç bir paylaşımda bulunan spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in o tweete imza törenine damga vurdu. 'Mesut Özil gelirse basın toplantısında soruya 'Ateşteyim ateşte' diye başlarım' diyen Kaşeler'in o tweete canlı yayında ekranlara böyle yansıdı.

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27 Ocak 2021 Çarşamba 16:51
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