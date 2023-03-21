Cüneyt Özdemir AK Parti Belediyelerinin deprem bölgesindeki çabalarından övgüyle söz etti! "Sahaya odaklanmış durumdalar"

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden olan ve kariyerine sosyal medyadan devam eden Cüneyt Özdemir AK Parti Belediyelerinin deprem bölgesindeki çalışmalarından övgüyle bahsetti. Deneyimli gazeteci Özdemir; "400 AK Partili belediye orada ki yerel belediyeleri kardeş belediye ilan etmişler harıl harıl çalışıyorlar" dedi.

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Cüneyt Özdemir AK Parti Belediyelerinin deprem bölgesindeki çabalarından övgüyle söz etti! "Sahaya odaklanmış durumdalar"

1990 yılından beri birçok usta gazeteci isimle çalışmış ve Türkiye'nin önde gelen deneyimli gazetecileri arasında yerini alan Cüneyt Özdemir kariyerine sosyal medya platformu Youtube üzerinden devam etmekte. Türkiye gündemini ve yaşanan siyasi gelişmeleri yakından takip edip ağırladığı konuklarla durum değerlendirmesi yapan Özdemir bugün açtığı canlı yayında AK Parti Belediyelerinin çalışmalarından övgüyle bahsetti.

"HARIL HARIL ÇALIŞIYORLAR"

Özdemir canlı yayında, "Deprem bölgesinde 400 AK Partili belediye orada ki yerel belediyeleri kardeş belediye ilan etmişler harıl harıl çalışıyorlar. Orda ki belediyelerle organize olmuşlar. Aldığım kulis bilgilerine göre AK Parti sosyal medyadan çok sahaya odaklanmış durumda." ifadeleriyle saha çalışmalarında gösterdikleri çabaları dile getirdi.

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