Cüneyt Özdemir, Bilal Göregen'in söylediği şarkıda gözyaşlarını tutamadı!

Darbukası ve ağzıyla çıkardığı seslerle herkesin gönlünde taht kuran Bilal Göregen, Cüneyt Özdemir'in canlı yayın programında yaptığı besteyi seslendirince Cüneyt Özdemir'i ağlattı. Soyal medya hesabında o anları "Allahına kurban Bilal" notuyla paylaşan Özdemir'in o anları ekranlara böyle yansıdı.