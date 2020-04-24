Cüneyt Özdemir Canan Kaftancıoğlu’na: Bu zırvaları bir de yüzüme söyleyin

Cüneyt Özdemir Canan Kaftancıoğlu'na seslenerek "Bazı kanallarda iftiralarda bulunmuşsunuz hakkımda bu akşam 20.00'de canlı yayına beklerim. Bir de benim yüzüme karşı söyleyin bu zırvalarınızı... Ben Tek! 30 yıllık gazeteci geçmişimleyim, o kadar.. dedi.

Cüneyt Özdemir şunları söyledi:

Korona günlerinde işi gücü bırakıp kafayı @fahrettinaltun 'a takan İstanbul il Başkanı Sayın @Canan_Kaftanci 'yı eleştirmiştim. Anlaşılan çok ağırına gitmiş. Kendisine yandaş kanallara çıkıp (adımı vermeye cesaret edemese de) hakkımda atıp tutuyor. Bir sürü zırva, iftira...

Sayın @Canan_Kaftanci buyrun bu akşam 20.00'de canlı yayına beklerim. Bir de benim yüzüme karşı söyleyin bu zırvalarınızı... Bakın sizin arkanızda bir dediğinizi iki etmeyen CHP il örgütü var. Bir dediğinizi iki etmiyorlar. Ben Tek! 30 yıllık gazeteci geçmişimleyim, o kadar.