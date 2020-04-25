Cüneyt Özdemir, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu!
Cüney Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir video geldi. Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdiği için sosyal medyada linç edilen gazeteci Cüneyt Özdemir, youtube kanalında CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu.
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25 Nisan 2020 Cumartesi 18:05
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