Cüneyt Özdemir Çıplak dizisiyle ilgili ne dedi? Cüneyt Özdemir Çıplak dizisi hakkında konuşması, video

Yönetmenliğini Can Evrenol ve Merve Göntem'in yaptığı Çıplak dizisi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Henüz 6 ay önce çekimlerine başlanan ve izleyiciden tam not alan BLU TV yapımı Türk dizisi bir anda yayından kaldırıldı. Cüneyt Özdemir'in olaylı konuşmasının ardından dizinin yayından alınması 'Cüneyt Özdemir Çıplak dizisiyle ilgili ne dedi?' merakı uyandırdı. İşte o olaylı konuşma...

CÜNEYT ÖZDEMİR ÇIPLAK DİZİSİ HAKKINDA NE DEDİ?

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de bahsederek anlattığı Çıplak dizisi, BluTV'de yayından kaldırıldı. Haziran ayında BluTV ekranlarında ilk sezonuyla izleyicilerle buluşan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı 'Çıplak' dizisi yayından kaldırıldı.

Dizinin yapımcısı olan TN Yapım'ın Genel Koordinatörü Merve Göntem, yayından kaldırma kararıyla ilgili olarak, "İkinci sezon çekimlerini bitirmemize günler kala, BluTV'den gelen bir telefonla dizinin yayından kaldırıldığını öğrendik" dedi.

ÖZDEMİR'İN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Diziye ilişkin Youtube üzerinden yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir de bugün dizinin fragmanını paylaşmış ve videonun devamında açıklamalarda bulunmuştu. Diziyi çok beğendiğini ve günümüz gençliğinin çok beğeneceğini belirten Özdemir, dizinin cesur sahnelerinden de bahsetmiş, RTÜK başkanına gönderme yaparak bir tweet paylaşmıştı.

Özdemir paylaşımında "Aman RTÜK Başkanı @ebekirsahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" ifadelerini kullandı. Özdemir, bir süre sonra hedef göstermekle suçlanan paylaşımını sildi.

Özdemir'in paylaşımının ardından BluTV kullanıcıları platform katoloğunda diziye ulaşamadı. Konuyla ilgili olarak BluTV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Çok sayıda kullanıcı, sosyal medyada platform üyeliklerini iptal edeceklerini belirtti.

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ÇIPLAK DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Bir doğum günü partisine katılan Eylül, partinin sahibine aşık olur ve planları değişir. Çıplak, geçtiğimiz haziran ayında prömiyerini yapmıştı ve ikinci sezon onayı almayı başarmıştı.

Çıplak dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Çıplak dizisi nerede çekiliyor?