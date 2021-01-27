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  3. Cüneyt Özdemir müjdeyi verdi! Dizi projesini hayata geçirecek

Cüneyt Özdemir müjdeyi verdi! Dizi projesini hayata geçirecek

Gazeteci Cüneyt Özdemir, youtube da çektiği videoların yanı sıra dizi sektörüne de el atarak Haber Global programında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında bir dizi projesi gerçekleştireceğinin haberini verdi. Dizi ile ilgili verdiği detaylar ise ekranlara böyle yansıdı.

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27 Ocak 2021 Çarşamba 10:46
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