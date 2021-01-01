Cüneyt Özdemir Youtube'da kanalında yaptığı yayında dansöz oynattı!

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir YouTube kanalında yılbaşı özel yayını yaptı. New York'tan yayın açan Özdemir, yayını izleyen takipçilerinin "Dansöz çıkarılacak mı?" ısrarları üzerine Özdemir, "Elbette olacak, hem de 12'yi bekletmeden olacak" diyerek büyük bir sürpriz yaptı.

Yayına, evinin salonundan bağlanan Dansöz Nuran, dakikalarca dans etti.

"AMAN EBUBEKİR BEY DUYMASIN"

Dans sonrası Özdemir RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i eleştirerek, "Bir şey rica edeceğim aman Ebubekir Bey'e söylemeyin kılıcıyla bizi doğrar" ifadesini kullandı.

Cüneyt Özdemir geçtiğimiz günlerde Çıplak dizisi hakkında yorum yapmış ve "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadenin ardından Çıplak dizisi Blu TV'den kaldırılınca eleştirileri oklarını üzerine çekmişti.