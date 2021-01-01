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  3. Cüneyt Özdemir Youtube'da kanalında yaptığı yayında dansöz oynattı!

Cüneyt Özdemir Youtube'da kanalında yaptığı yayında dansöz oynattı!

Son zamanlarda hem söylemleri hem de tavırları ile dikkatleri çeken gazeteci Cüneyt Özdemir yine adından söz ettirecek bir hareketle gündem oldu. Youtube kanalında canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir dansöz oynattı.

Cüneyt Özdemir Youtube'da kanalında yaptığı yayında dansöz oynattı!

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir YouTube kanalında yılbaşı özel yayını yaptı. New York'tan yayın açan Özdemir, yayını izleyen takipçilerinin "Dansöz çıkarılacak mı?" ısrarları üzerine Özdemir, "Elbette olacak, hem de 12'yi bekletmeden olacak" diyerek büyük bir sürpriz yaptı.

Yayına, evinin salonundan bağlanan Dansöz Nuran, dakikalarca dans etti.

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"AMAN EBUBEKİR BEY DUYMASIN"

Dans sonrası Özdemir RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i eleştirerek, "Bir şey rica edeceğim aman Ebubekir Bey'e söylemeyin kılıcıyla bizi doğrar" ifadesini kullandı.

Cüneyt Özdemir Youtube'da kanalında yaptığı yayında dansöz oynattı!

Cüneyt Özdemir geçtiğimiz günlerde Çıplak dizisi hakkında yorum yapmış ve "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadenin ardından Çıplak dizisi Blu TV'den kaldırılınca eleştirileri oklarını üzerine çekmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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