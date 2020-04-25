Cüneyt Özdemir'den Kaftancıoğlu yorumu: "İktidar sizde olsa şimdi Silivri'deydim."

Cüney Özdemir Youtube kanalına yeni bir video yükledi. Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdiği için sosyal medyada linç edilen gazeteci Cüneyt Özdemir, youtube kanalında CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu. İnsanların koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde CHP'nin amacının farklı olduğunu dile getiren Özdemir, "Bir de AK Partililere kibirli diyorsunuz, iktidar sizde olsa şimdi Silivri'deydim." sözleriyle dikkat çekti.

Öte yandan sanatçı Şükriye Tutkun, Özdemir'in bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından "Sevgili Cüneyt bu arkadaşlarımıza türkçe konuşmasaydın keşke,çünkü yine anlamayacaklar. Zira türkçe konuşmaya konuşmaya türkçemizi unutmuşlar. Yoksa günlerdir türkçe anlatmaktan yorulduk, af buyrun ne yalakalığımız kaldı ne yandaşlığımız,küfürleri saymıyorum bile,hala anlamadılar" ifadelerini kullandı.

Tutkun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u sosyal medyada savunmuş ve CHP'li troller tarafından hakaretlere maruz kalmıştı.