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  3. Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'la destek: Çiftçi ne yapacak İPhone 6-7'yi?

Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'la destek: Çiftçi ne yapacak İPhone 6-7'yi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın 2018'deki seçim çalışmaları sırasında bir çiftçi ile arasında geçen diyaloğuna Youtube kanalında değinen gazeteci Cüneyt Özdemir, yaptığı konuşmasında "İPhone 6 kullanma. Bir yandan beş kuruş para yok cebinde, bir yandan da İPhone 6-7'yi alıyorsun, kullanıyorsun" dedi.

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09 Şubat 2021 Salı 09:26
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