Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'la destek: Çiftçi ne yapacak İPhone 6-7'yi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın 2018'deki seçim çalışmaları sırasında bir çiftçi ile arasında geçen diyaloğuna Youtube kanalında değinen gazeteci Cüneyt Özdemir, yaptığı konuşmasında "İPhone 6 kullanma. Bir yandan beş kuruş para yok cebinde, bir yandan da İPhone 6-7'yi alıyorsun, kullanıyorsun" dedi.