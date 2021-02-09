Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'la destek: Çiftçi ne yapacak İPhone 6-7'yi?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın 2018'deki seçim çalışmaları sırasında bir çiftçi ile arasında geçen diyaloğuna Youtube kanalında değinen gazeteci Cüneyt Özdemir, yaptığı konuşmasında "İPhone 6 kullanma. Bir yandan beş kuruş para yok cebinde, bir yandan da İPhone 6-7'yi alıyorsun, kullanıyorsun" dedi.
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09 Şubat 2021 Salı 09:26
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