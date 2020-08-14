Cüneyt Özdemir'den 'yandaş' özrü

Haber Türk ekranlarında izleycileriyle buluşan Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan Cüneyt Özdemir, bir soruya verdiği yanıtla büyük tepki çekti. Yayınladığı videoda özür dileyen ÖZdemir, sözlerinin yanlış yere çekildiğini söyledi.

TEPKİ TOPLAYAN CEVAP

Kübra Par tarafından kendisine yöneltilen "Apolitik olarak değişti mi Cüneyt Özdemir? Eskiden muhaliftin, şimdi yandaşsın; iktidara yaranmaya çalışıyor Cüneyt Özdemir! Bu doğru mu? sorusuna verdiği yanıtla tepki toplayan Özdemir, Yandaşlık neyin yandaşlığı? CHP yandaşlığı yok mu? İyi Parti yandaşlığı yok mu? Afedersin HDP yandaşlığı yok mu? Yandaşlıksa.. Yandaşlık ihalesi AK Parti'ye devredilmiş. akıyorum diğer partilere, onları destekleyenler demokrat oluyor, AK Parti'yi destekleyenler yandaş oluyor. Yandaşlık bence şöyle; aklını emanet ediyor musun? O zaman yandaş olursun. Bu hayatı birisi şöyle düşünür mü diye yaşamıyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.

"HDP DİĞER PARTİLERDEN DAHA DEMOKRATİK"

Bu yanıtı olay olan Cüneyt Özdemir'in HDP'den önce afedersin demesi, özellikle sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Yaptığı gafla Twitter kullanıcılarının hedefi olan Özdemir, sosyal medyada canlı yayın açarak kendisini ifade etmeye çalıştı. Youtube kanalında açtığı canlı yayında bu kez de HDP'yi öven gazeteci, "Orada onu demek istemedim. Ben HDP'nin gerçekten diğer partilere baktığınızda daha demokratik, parti içi demokrasisi daha çalışan, kadınlara daha fazla kota ayıran, değer veren bir parti olduğunu düşünüyorum. Onun bile yandaşları körü körüne yandaşlık yapıyorlar, diyorum. O gidiyor benim anlattıklarımı 'böyle dedi'. Öyle görmek istiyorsan devam et. Ben ne diyebilirim abi. Bakış açını değiştirmek çok zor." sözleriyle kendini savundu.

"BİRİLERİNİ KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

Bu canlı yayının ardından bir video da Twitter hesabı üzerinden paylaşarak özür dileyen Özdemir, bu videoda da canlı yayında söylediklerini tekrarlayarak, "Kürt düşmanı olmadığım mı kaldı, HDP düşmanı olmadığım mı kaldı, herkes kendi kafasına göre söylüyor. Sürçülisan ettiysem affola ki görünüşe göre etmişim. Oradaki kastım şudur; 'HDP'yi gerçekten diğer partilere baktığınızda daha demokratik, parti içi demokrasisi daha çalışan, kadınlara daha fazla kota ayıran, değer veren bir parti olarak görüyorum. Bu yüzden affedersiniz HDP'de bile körü körüne yandaşlar var' diyorum. Birilerini kırdıysam buradan yeniden özür dilerim." ifadelerini kullandı.