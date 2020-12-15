Cüneyt Özdemir'in 'Çıplak' dizisiyle ilgili yorumu takipçilerini ikiye böldü!

Yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği TN Yapım imzalı ''Çıplak'' dizisiyle ilgili youtube kanalında açıklamada bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir'in "Aman RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" yorumu olay yarattı. Takipçileri tarafından çokça eleştiri alan o görüntüler kameralara böyle kaydedildi.