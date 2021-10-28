Çüngüş ne demek, TDK'ya göre Çüngüş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çüngüş ne demek? Çüngüş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Çüngüş kelimesi. Peki Çüngüş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çüngüş nedir, Çüngüş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇÜNGÜŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çüngüş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Çüngüş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri

