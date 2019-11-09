Çünür Yenişehir’e 37 bin metrekarelik yaşam ve spor alanları

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Çünür Yenişehir'de çalışmaları devam eden 3 ayrı parkta son aşamaya gelindi. İçerisinde yürüyüş yolları, kamelyalar, kaykay pisti, çocuk oyun alanları, gece aydınlatmaları, spor aletleri, semt spor alanlarının bulunduğu üç ayrı parkta ayrıca engelsiz çocuk oyun gurupları da bulunuyor. Çünür Yenişehir'de yapımı devam eden üç parkın toplamı ise 36 bin 310 metrekareden oluşuyor.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı son aşamaya getirilen Çünür Yenişehir'deki ilk park 24 bin metrekareden oluşuyor. İçerisinde kaykay pisti, engelsiz oyun alanı ve 2 adet de spor alanının bulunduğu parkta yeşillendirme çalışmaları tamamlandı, kamelyaların montajı gerçekleştirildi, yürüyüş yolları bitirildi. Şimdiden mahalle sakinlerinin dinlenme ve yürüyüş yaptığı park haline gelen noktada oyun guruplarının montajına ise önümüzdeki günlerde başlanacak.

24 bin metrekarelik parkın yanı sıra hemen Çünür Ortaokulunun yan ve arka kısımlarında birisi 5310 diğeri ise 7 bin metrekareden oluşan iki yeni parkında daha yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Parklarda yapılan çalışmalar ve gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Leylek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Parkların tamamının otomatik sulama sistemli olduğunu ve parkın özelliklerinden bahseden Erdinç Leylek, "Parklarımızda yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. En büyük parkımızın çimlendirme çalışmaları ile bitki çalışmalarımızı tamamladık. Çocuk oyun guruplarımızın montajı yapılacak, spor alanları ve kaykay alanı da bahar ayımıza kadar tamamlanacak. Bu alanda gül ve lavantalarımız olacak. Başkanımızın talimatlarıyla spor alanından hariç tenis kortu da yapmayı planlıyoruz" dedi.

Yine Çünür Ortaokulu bölgesinde iki yeni parkın daha yapımının devam ettiğini kaydeden Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Leylek, "Bitki çalışmalarımız yapılıyor, çimlendirme çalışmaları yapılıyor. pergole ve sert zeminleri yapılıyor. Otomatik sulama sistemi çalışmalarımızı da daha önceden bitirmiştik. Bu yıl içerisinde bu parklarımızı da halkımızın kullanımına sunmuş olacağız" görüşlerinde bulundu.

Kaynak: İHA