Cüretkar pozlar paylaşan Britney Spears sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez tamamen çıplak!

Cem Belevi tarafından aldatıldığı iddia edilen İrem Derici radikal kararını açıkladı! Kendine şans diledi! "Allah yardımcın olsun"

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Çağaatay Ulusoy 'Süslü Korkuluk' dizisi için bizzat onu istemiş! Daha önce de farklı projelerde aynı kişiyi istemesi kafa karıştırdı!

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