Curling Genç Milli Takımı, Riga Junior Open'da 2’de 2 yaptı

Gençler düzeyinde en büyük kış sporları organizasyonu olan ve 9-22 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na aylar öncesinden kota almayı başaran Türkiye Curling Genç Milli Takımı, gruptaki 2 maçını da kazandı.

Letonya'da bugün başlayan Riga Junior Open özel turnuvasına katılan Türkiye Curling Genç Milli Takımı, grubunda ilk maçında Letonya'yı 12-5, ikinci maçında ise Rusya'yı 7-4 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Milli takım, üçüncü maçında yarın TSİ 11.45'de Letonya ile mücadele edecek.

Kaynak: DHA