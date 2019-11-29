Curling Genç Milli Takımı, Riga Junior Open'da 2’de 2 yaptı
Gençler düzeyinde en büyük kış sporları organizasyonu olan ve 9-22 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na aylar öncesinden kota almayı başaran Türkiye Curling Genç Milli Takımı,...
Gençler düzeyinde en büyük kış sporları organizasyonu olan ve 9-22 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na aylar öncesinden kota almayı başaran Türkiye Curling Genç Milli Takımı, gruptaki 2 maçını da kazandı.
Letonya'da bugün başlayan Riga Junior Open özel turnuvasına katılan Türkiye Curling Genç Milli Takımı, grubunda ilk maçında Letonya'yı 12-5, ikinci maçında ise Rusya'yı 7-4 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Milli takım, üçüncü maçında yarın TSİ 11.45'de Letonya ile mücadele edecek.
Kaynak: DHA
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