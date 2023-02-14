Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Curro Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Curro Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Curro Sanchez 3 Ocak 1996 tarihinde La Palma del Condado şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco José Sánchez Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Curro Sanchez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sur yapmaktadır. Curro Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Curro Sanchez'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Curro Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/currosanchez16/

Curro Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Curro Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Curro Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Curro Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla Atl.

16 Temmuz 2019 yılında CD Numancia

9 Eylül 2020 yılında Ponferradina

10 Temmuz 2021 yılında UD Almería

3 Eylül 2022 yılında Burgos CF

Curro Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Curro Sanchez şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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