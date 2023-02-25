Curtis Good kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Good Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Curtis Good kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Curtis Good ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Curtis Good kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Good Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Curtis Good kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Good Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Curtis Good adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Curtis Good Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Curtis Good 23 Mart 1993 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Curtis Edward Good şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Curtis Good Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Curtis Good, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 18 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Curtis Good'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Curtis Good Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Curtis Good isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Curtis Good Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Curtis Good futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2011 yılında Melbourne Heart

31 Temmuz 2012 yılında Newcastle

22 Kasım 2012 yılında Bradford

4 Mart 2013 yılında Newcastle

31 Ocak 2014 yılında Dundee United

31 Mayıs 2014 yılında Newcastle

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

18 Eylül 2018 yılında Melbourne City

Curtis Good kimdir

Curtis Good Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Curtis Good şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Box Hill United, Nunawading City, Victorian Institute of Sport

Curtis Good Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 22 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Curtis Good nereli

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