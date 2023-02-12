Curtis Main kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Main Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Curtis Main adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Curtis Main Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Curtis Main 20 Haziran 1992 tarihinde South Shields şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Curtis Lee Main şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Curtis Main Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Curtis Main, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Curtis Main'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Curtis Main Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Curtis Main isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Curtis Main Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Curtis Main futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Darlington

1 Temmuz 2011 yılında Middlesbrough

30 Ağu 2013 yılında Shrewsbury

2 Ekim 2013 yılında Middlesbrough

30 Temmuz 2014 yılında Doncaster Rov.

15 Şubat 2016 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2016 yılında Doncaster Rov.

4 Temmuz 2016 yılında FC Portsmouth

3 Ocak 2018 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2019 yılında Aberdeen FC

1 Şubat 2021 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2021 yılında St. Mirren

Curtis Main Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Curtis Main şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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