Curtis Tilt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Tilt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Curtis Tilt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Curtis Tilt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Curtis Tilt 4 Ağu 1991 tarihinde Walsall şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Curtis Anthony Tilt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Curtis Tilt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Curtis Tilt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wigan Athletic futbol takımında oynamaktadır. Wigan Athletic takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Curtis Tilt'nin Wigan Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Curtis Tilt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Curtis Tilt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Curtis Tilt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Curtis Tilt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hednesford

1 Eylül 2015 yılında Telford Utd

1 Temmuz 2016 yılında Wrexham

23 Mart 2017 yılında Forest Green

31 Mayıs 2017 yılında Wrexham

1 Temmuz 2017 yılında Blackpool

31 Ocak 2020 yılında Rotherham

15 Ekim 2020 yılında Wigan

31 Mayıs 2021 yılında Rotherham

31 Ağu 2021 yılında Wigan

14 Ocak 2022 yılında Rotherham

25 Ocak 2022 yılında Wigan

Curtis Tilt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Curtis Tilt şuan Wigan Athletic takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Curtis Tilt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 6 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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