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Çürüyen cesedi buzluktan çıktı! Annenin 3 yaşındaki çocuğuna yaptığı yürekleri paramparça etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletindeki bir evde, derin dondurucudan çıkan 3 yaşındaki çocuk cesedi ülkeyi ayağa kaldırdı. Şüpheli olarak göz altına alınan anne Azuradee France, "Bu nasıl annelik" dedirtti.

Çürüyen cesedi buzluktan çıktı! Annenin 3 yaşındaki çocuğuna yaptığı yürekleri paramparça etti

Michigan eyaletinin Detroit kentinde, polis ekipleri tarafından bir evin bodrum katında bulunan dondurucunun içerisinde çürüyen bir çocuk cesedi bulundu. Cesedin 3 yaşındaki bir erkek çocuğuna ait olduğu belirlendikten sonra, annesi olduğu iddia edilen Azuradee France göz altına alındı. Tüm ülkeyi ayağa kaldıran olay, herkesi şaşkına uğrattı.

Çürüyen cesedi buzluktan çıktı! Annenin 3 yaşındaki çocuğuna yaptığı yürekleri paramparça etti

Öldürülen 3 yaşındaki çocuğun annesi Azuradee France cinayet, çocuk istismarı, işkence ve bir kişinin ölümünü gizlemek suçlarından tutuklandı. 31 yaşındaki kadın, suçla ilgili soruşturmalarının ardından hapis cezasına çarptırıldı. Wayne County Savcısı Kym Worthy ise olayla ilgili"Bu davadaki iddia edilen gerçekler, duygusuz olanları bile hayrete düşürdü. Çocuklarımız sadece silahlı şiddetten değil, evde onlarla birlikte yaşayan katiller yüzünden de risk altında olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu. (İHA)

Çürüyen cesedi buzluktan çıktı! Annenin 3 yaşındaki çocuğuna yaptığı yürekleri paramparça etti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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