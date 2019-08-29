CÜSK, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü (CÜSK) 8 futbolcuyu renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek için yola çıkan CÜSK, yeni yönetimi belirledikten sonra teknik direktörlüğe Ahad Kömürlüoğlu'nu getirmişti. Yeni yönetimin ve teknik kadronun belirlenmesinin ardından transferde atağa geçen CÜSK kadrosuna 8 futbolcu daha kattı.

Yapılan görüşmeler sonucu Dersimspor'dan Ömer Faruk Çelimli, Didim Belediyespor'dan Muhammed Çağlar, Şarkışla Belediyespor'dan Mesut Hançer, Turhal Spor'dan Ömer Faruk Gürcüoğlu, Bitlis Özgüzeldere Spor'dan Muhammed Aycan ve Demirspor'dan Muharrem Akkuş CÜSK kadrosuna katıldı. Ayrıca, iç transferde Şarkışla Belediyespor'dan M. Yavuz Çolak ve Yasin Yılmaz ile yeniden anlaşma sağlandı.

Kulüpten açıklama yapıldı

Yapılan transferlerle ilgili kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni transferlerimizle daha da güçlü oluyoruz. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda hedeflenen bütün futbolcularla anlaşılarak alternatifli bir kadro oluşturulmuştur. Daha önce açıkladığımız transferlere ek olarak 8 oyuncu ile daha anlaşmış bulunmaktayız. Yeni transferlerimize ailemize hoş geldiniz diyor, takımımıza güç katacaklarına inanıyor ve başarılar diliyoruz."

Kaynak: İHA