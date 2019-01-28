Cüzdan buldu, cebe attı
Başkent'te bir şahıs, markette dolaşırken meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.
Başkent'te bir şahıs, markette dolaşırken meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir markette reyonlar arasında dolaşan şahıs, meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı. Şahsın, cüzdanı cebine koyduğu anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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