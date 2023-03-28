Cüzdanında bu karttan olanların son 3 günü! Tek bir tık sonrası 250 TL para iadesi yapılacak! Elinizi çabuk tutun!

Vakıfbank tarafından yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya dahilinde katılan müşterilere 250 TL verileceği duyuruldu. Kampanya 7 Nisan 2023 tarihine kadar kartlara yatırılacak.





Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, 1-31 Mart 2023 tarihinden itibaren Vakıfbank Worldcard ile farklı günlerde ve anında yapılacak 400 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL, toplam 250 TL hediye verileceği belirtildi. Kampanyaya Business kart, Bankomat kart, Sanal kart, online mağaza, mail order ve uluslararası etkinlik, iade, iptal ve puan kullanımlarının dahil olmadığı vurgulandı.

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250 TL HEDİYE!

Kampanya devamında ise, etkinliğin iptal edilmesi halinde alınan puanların iade edileceği, ön ödemeli puanların kullanılması nedeniyle iadenin yapılamaması durumunda ise ilgili tutarın ödeneceği yazıldı. Kartınızdan düşülecek ve kampanya sadece tek seferde 400 TL ve üzeri alışverişi kapsamaktadır.

Kampanya bir müşteri bazında geçerlidir. Ek kart ile yapılan alışverişlerin kampanya kapsamında olduğu belirtilen ilanın devamında, müşterinin kampanya ile maksimum 250 TL World puan kazanabileceği belirtildi. Vakıfbank Mobil'de 'Cepte Kazan' üzerinden 'Hemen katıl' tuşuna basarak kampanyaya katılabilirsiniz.

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KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kampanya 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olup alışverişlerinizden önce ya da sonra gerçekleştirebilirsiniz.

Kampanyaya taksitlendirme veya peşin yapılabilen harcamalar dahil.

Kampanyada toplanan World Puanlar, 7 Nisan 2023 tarihine kadar kişisel ve açık kredi kartınıza yüklenecek ve ertesi gün kullanıma açılacaktır. World Puanlarının süresi 22 Nisan 2023'te dolacaktır. Kullanılmayan World Puanları 23 Nisan 2023'te iade edilecektir.

Kıyafet, ayakkabı ve aksesuar alımlarında, Vakıfbank cep telefonu, internet bankacılığı ya da 08502220724 müşteri hizmetlerinden işlemden en az 1 gün sonra sadece 100 TL - 7500 TL faizsiz maksimum 3 ay ödeyebilirsiniz, kısmi ödemeniz dahil.

Cepte Kazan 'Durumunu Kontrol Et- 'Geçerli Harcamalar' ekranından yapılan ilk işlemden sonraki işlemler geçerlidir.

Express Card sahiplerinin kampanyaya katılım bedeli 4.99 TL'dir.

Vakıfbank kampanyayı istediği zaman durdurma/değiştirme hakkına sahiptir.