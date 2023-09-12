CW Enerjiden 7 bin 500 kWe kapasiteli GES sözleşmesi

CW Enerji, Sunteks Dokuma ile güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzaladı. CW Enerji firmanın Ağrı'da yer alan bir arazisine 7 bin 500 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak.

Sektörde en yeni teknolojileri geliştirerek, kullanıcıların enerji ihtiyacına kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerine dikkat çeken CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "Bu çerçevede Sunteks Dokuma ile de güzel bir iş birliği yaptık. Buna göre; Sunteks Dokuma ile firmamız arasında güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda sözleşme imzalandı. Firma ile Ağrı ilinde yer alan bir araziye 7 bin 500 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda toplam KDV hariç 7 milyon 436 bin USD tutarlı güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzaladık. Anlaşmamız iki firma için de hayırlı olsun" dedi.

"Türkiye'nin her yerinde projeler üretmeye devam edeceğiz"

Böylesine önemli bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Sarvan, Türkiye'nin her yerinde projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti. Sarvan, sektörün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmayı sürdüreceklerini dile getirerek, "Ülkemizin enerji alanında bağımsızlık kazanması için yenilenebilir enerji yatırımları çok büyük önem taşıyor. Sanayicilerimiz de güneşten gelen enerjiyi fabrikaları için büyük bir verimlilik unsuruna dönüştürüyor. Buna katkıda bulunduğumuz için gururluyuz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)