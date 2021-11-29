Milyonlarca alışveriş tutkunu birçok marka ve sitenin indirim dönemlerini takip ediyor. Kasım ayında oldukça fazla indirim dönemi yaşandı. En son Black Friday indirim dönemi geçirdik. Black Friday kadar bilinmeyen bir indirim kampanyası daha mevcut. Cyber Monday isimli kampanya ülkemizde şu anda çok bilindik değil. Bu yüzden vatandaşlar Cyber Monday indiriminin içeriğini merak ediyor ve araştırıyorlar. Bu bağlamda, Cyber Monday nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? 2022 Siber Pazartesi ne zaman?

CYBER MONDAY NEDİR?

Cyber Monday kavramı Türkçe'ye Siber Pazartesi olarak çevrilmiştir. Black Friday'den hemen sonraki ilk pazartesi gününü tabir eden bir e-ticaret terimidir. Terim ilk defa 28 Kasım 2005'de kullanılmıştır. İsmini de dünyanın en büyük perakendeciler birliği olan Ulusal Perakende Federasyonu'nunun paylaştığı bir basın bülteninden almıştır. Federasyon tarafından paylaşılan basın bülteninde, "Yılın en büyük online alışveriş günü: "Cyber Monday" ifadesi kullanılmıştır.

Ulusal Perakende Federasyonu'nun bu tanımlamayı neden yaptığı bilinmiyor. Fakat iddialara göre 2004 yılında gerçekleşen bir araştırmada, yılın en büyük online alışveriş gününün Şükran Günü'nden sonraki ilk pazartesi olduğu tespit edildi.

CYBER MONDAY NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Milyonlarca ABD vatandaşının Şükran Günü'nünden sonraki pazartesi günü çılgınlar gibi alışveriş yapmasının da bir sebebi bulunuyordu.

Aktarılanlara göre; insanlar hafta sonu mağaza ve alışveriş merkezlerinde gördükleri ürünleri daha ucuz olduğundan dolayı internetten almayı tercih ediyorlardı. Fakat bir problem bulunuyordu. 2005 yılında teknoloji bu denli gelişmemişti. Akıllı telefonlar ve hızlı bilgisayarları düşünmek bir yana belirli hızda internet bile zor bulunan bir şeydi. Durum bu şekilde olunca birçok Amerikan vatandaşı yaşanacak yavaşlıklarla uğraşmak yerine alışverişlerini pazartesi günlerine erteliyorlardı. Bunun nedeni de birçok kişinin iş yerinde daha hızlı bilgisayar ve kaliteli internetin bulunmasıydı. Sonuç olarak Şükran Günü'nü takip eden ilk pazartesi gününde online satışlarda patlama gerçekleşiyordu.

2022 SİBER PAZARTESİ (CYBER MONDAY) NE ZAMAN?

Bu sene Cyber Monday (Siber Pazartesi), 29 Kasım Pazartesi gününe denk gelmektedir. Son zamanlarda Black Friday indirimlerinin bir uzantısı haline gelen Cyber Monday'de birçok e-ticaret sitesi %80'e varan indirimler gerçekleştiriyor.