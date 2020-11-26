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Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman? Sistem gereksinimleri neler? Fiyatı ne kadar?

Oyun dünyasının uzun yıllardır beklediği Cyberpunk 2077 bu yılın sonunda oyunculara kavuşacak. Peki, Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman? Sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar...

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman? Sistem gereksinimleri neler? Fiyatı ne kadar?

CD Projekt Red adlı Polonyalı oyun firmasının yeni oyun serisi Cyberpunk 2077, yıllardır oyun dünyasının en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. Polonyalı firmanın Witcher 3'de yakaladığı başarının ardından beklentilerin adeta tavana çıktığı Cyberpunk 2077, 3 kez ertelenmenin ardından bu yılın sonunda oyuncularla buluşacak. Peki, Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman? Sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar...

CYBERPUNK 2077 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN? FİYATI NE KADAR?

İlk çıkış tarihi 16 Nisan 2020 olarak duyurulan Cyberpunk 2077, üç kez ertelenmenin ardından 10 Aralık 2020'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyun, PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için raflardaki ve dijital mağazalardaki yerini alacak. Oyunun Türkiye'deki ön sipariş fiyatı PC'de 249 TL iken, Playstation tarafında 459 TL olarak belirlendi.

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman? Sistem gereksinimleri neler? Fiyatı ne kadar?

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 10
DirectX 12
İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 3GB veya AMD Radeon RX 470
Depolama: 70 GB HDD (SSD önerilir)

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
DirectX 12
İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
RAM: 12 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon R9 Fury
Depolama: 70 GB SSD
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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