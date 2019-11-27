Cybertruck için insanlar çıldırıyor!

Cybertruck'a talep giderek artıyor. Büyük bir çıkış gösteren Tesla markası, 250 bin ön sipariş aldı.

Tesla’nın tasarımı ve tanıtım toplantısı çok konuşulan yeni aracı Cybertruck, ön sipariş konusunda tabiri caizse çığ gibi büyüyerek yoluna devam ediyor. Özellikle bundan 3 yıl öncesine gittiğimizde markanın kompakt otomobili olan Model 3’ün ön sipariş adedi ilk haftada 325 bin adet olmuştu. Cybertruck’ın bu rakamı geçip geçemeyeceği ise en büyük merak konusu.

Markanın CEO’su olan Musk ise ön siparişle alakalı önemli adetleri sosyal medya üzerinden paylaşarak takipçilerini haberdar ediyor. Cybertruck’a olan bu ilginin en büyük sebepleri arasında düşük depozito ücreti gösteriliyor. Bugün Cybertruck almak için 100 dolar ücret ödeyerek 2021 yılında üretimi tamamlanacak olan araçtan siparişte bulunabilirsiniz. Bu arada Model 3’ün ön sipariş ücreti ise 1000 dolar olarak belirlenmişti…