Cynthia Nixon'un Be A Lady, They Said adlı videosu milyon izlenme aldı
Sex and the City'nin efsane karakteri Miranda'sı Cynthia Nixon Be A Lady dedi, dünyanın her yerinden destek yağdı. Kadınlara toplum tarafından diretilen kurallara sarkastik bir yaklaşım getiren ünlü oyuncu ve siyasetçi Nixon, o kadar iyi bir video hazırladı ki milyonlarca kişi izleyip paylaştı.
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02 Mart 2020 Pazartesi 15:08
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