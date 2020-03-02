Cynthia Nixon'un Be A Lady, They Said adlı videosu milyon izlenme aldı

Sex and the City'nin efsane karakteri Miranda'sı Cynthia Nixon Be A Lady dedi, dünyanın her yerinden destek yağdı. Kadınlara toplum tarafından diretilen kurallara sarkastik bir yaklaşım getiren ünlü oyuncu ve siyasetçi Nixon, o kadar iyi bir video hazırladı ki milyonlarca kişi izleyip paylaştı.