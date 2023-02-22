Cyril Olisema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyril Olisema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Cyril Olisema kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cyril Olisema ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.