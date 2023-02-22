Cyril Olisema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyril Olisema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cyril Olisema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cyril Olisema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cyril Olisema 4 Mart 1995 tarihinde Delta State şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Cyril Chinedu Olisema şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cyril Olisema Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Core Bosses Sport Agency yapmaktadır. Cyril Olisema, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cyril Olisema'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cyril Olisema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cyril Olisema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Akwa United
26 Temmuz 2019 yılında Enyimba Aba
3 Eylül 2022 yılında Al-Kawkab
9 Ocak 2023 yılında Akwa United
Cyril Olisema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cyril Olisema şuan Akwa United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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