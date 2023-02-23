Cyril Zabou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyril Zabou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cyril Zabou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cyril Zabou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cyril Zabou 18 Haziran 1996 tarihinde Bondy şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Cyril Bohui Zabou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cyril Zabou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. Cyril Zabou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cyril Zabou'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cyril Zabou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cyril Zabou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cyril Zabou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cyril Zabou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Bourges Foot

1 Temmuz 2018 yılında AF Bobigny

1 Eylül 2018 yılında Bourges Foot

1 Temmuz 2020 yılında FC Chambly Oise

28 Temmuz 2021 yılında Quevilly Rouen

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2022 yılında FC Botosani

Cyril Zabou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cyril Zabou şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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