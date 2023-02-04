Cyrille Bayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrille Bayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cyrille Bayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cyrille Bayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cyrille Bayala 24 Mayıs 1996 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Burkina Faso uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cyrille Barros Bayala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cyrille Bayala Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SVF FOOT yapmaktadır. Cyrille Bayala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Cyrille Bayala'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cyrille Bayala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cyrille_barros_bayala31/

Cyrille Bayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cyrille Bayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cyrille Bayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cyrille Bayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2013 yılında ASFA Yennenga

1 Ocak 2015 yılında El Dakhlia

31 Ağu 2016 yılında FC Sheriff

31 Ağu 2017 yılında Lens

15 Ocak 2019 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2019 yılında Lens

21 Temmuz 2019 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2020 yılında Lens

15 Ocak 2021 yılında AC Ajaccio

Cyrille Bayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cyrille Bayala şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Cyrille Bayala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 4 gol atmıştır.

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