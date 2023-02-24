Cyrille Kpan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrille Kpan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cyrille Kpan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cyrille Kpan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cyrille Kpan 30 Mayıs 1998 tarihinde Dabou şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Cyrille Dominique Kpan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cyrille Kpan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Delta Sport Agency yapmaktadır. Cyrille Kpan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cyrille Kpan'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cyrille Kpan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cyrille Kpan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cyrille Kpan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cyrille Kpan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ouagadougou

1 Temmuz 2016 yılında Kawkab Marrak.

1 Temmuz 2017 yılında Salitas

1 Temmuz 2018 yılında Vitória FC U23

1 Temmuz 2019 yılında Sertanense

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2022 yılında NK Neretvanac

1 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

Cyrille Kpan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cyrille Kpan şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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