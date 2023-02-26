Cyrille Tchamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrille Tchamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cyrille Tchamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cyrille Tchamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cyrille Tchamba 25 Şubat 1998 tarihinde Banganté şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Cyrille Tchayi Tchamba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cyrille Tchamba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Calvin Sports Management yapmaktadır. Cyrille Tchamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Cyrille Tchamba'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cyrille Tchamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cyrille Tchamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cyrille Tchamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cyrille Tchamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Vytis Vilnius

28 Mayıs 2020 yılında Riteriai

14 Temmuz 2020 yılında Vytis Vilnius

12 Mart 2021 yılında DFK Dainava

25 Şubat 2022 yılında FC Samtredia

Cyrille Tchamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cyrille Tchamba şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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