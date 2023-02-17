Cyrus Dehmie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrus Dehmie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cyrus Dehmie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cyrus Dehmie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cyrus Dehmie 25 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya,Liberya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cyrus Dehmie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cyrus Dehmie, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cyrus Dehmie'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cyrus Dehmie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cyrus Dehmie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cyrus Dehmie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cyrus Dehmie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mayıs 2021 yılında Brisbane Roar

26 Mayıs 2021 yılında Brisbane Roar

17 Ocak 2023 yılında Naestved BK

Cyrus Dehmie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cyrus Dehmie şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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