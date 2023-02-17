Cyrus Dehmie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrus Dehmie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cyrus Dehmie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cyrus Dehmie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cyrus Dehmie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrus Dehmie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cyrus Dehmie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cyrus Dehmie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cyrus Dehmie 25 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur.  Avustralya,Liberya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cyrus Dehmie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cyrus Dehmie, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cyrus Dehmie'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cyrus Dehmieboyu ve yaşı kaç

Cyrus Dehmie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cyrus Dehmie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Cyrus Dehmie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cyrus Dehmie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mayıs 2021 yılında Brisbane Roar

26 Mayıs 2021 yılında Brisbane Roar

17 Ocak 2023 yılında Naestved BK

Cyrus Dehmie kimdir

Cyrus Dehmie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cyrus Dehmie şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cyrus Dehmie nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Mads Emil Langberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Emil Langberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mads Emil Langberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Emil Langberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Platiny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Platiny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Platiny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Platiny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Panjeskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Panjeskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Panjeskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Panjeskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Steven Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Steven Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları