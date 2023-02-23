Czeslaw Raburski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Czeslaw Raburski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Czeslaw Raburski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Czeslaw Raburski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Czeslaw Raburski 23 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Czesław Raburski şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Czeslaw Raburski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Czeslaw Raburski'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Czeslaw Raburski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Czeslaw Raburski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Şubat 2023 yılında Chojniczanka
Czeslaw Raburski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Czeslaw Raburski şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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