CZN Burak babası tarafından dolandırıldı! Bilal Erdoğan yardım elini uzattı!

Sosyal medyada 48 milyon takipçisi bulunan CZN Burak'ın babası tarafından çok fena dolandırıldığı ortaya çıktı. CZN Burak ile annesi İstanbul'da sfırdan başlamaya karar verdi. Fenomen aşçıya Bilal Erdoğan sahip çıktı.

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CZN Burak babası tarafından dolandırıldı! Bilal Erdoğan yardım elini uzattı!

"Ünlü Fenomen CZN Burak Babası Tarafından Dolandırıldı"

Sosyal medyada 48 milyon takipçisi bulunan CZN Burak'ın babası tarafından dolandırıldığı öne sürüldü. İddialara göre ünlü fenomenin babası, habersiz bir şekilde restoranların tüm haklarını yabancı bir iş adamına sattı. Sonrasında yaşananlar dikkat çekti.

Paylaştığı yemek videolarıyla dünya çapında tanınan ve TikTok'ta en çok takipçisi olan 10 isim arasına girmeyi başaran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in babası tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

CZN Burak babası tarafından dolandırıldı! Bilal Erdoğan yardım elini uzattı!

"Fenomen Restoranla İlgisi Olmadığını Açıkladı"

Ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu Hatay Medeniyetler Sofrası adlı restoranla bir bağının olmadığını belirtmişti. Olayla ilgili dikkat çeken gelişmeyi Odatv duyurdu.

CZN Burak babası tarafından dolandırıldı! Bilal Erdoğan yardım elini uzattı!

Tüm Haklarını 41 Milyon Dolara Sattı

İddialara göre fenomenin babası, herkesten habersiz restoranın tüm haklarını yabancı bir iş adamına 41 milyon dolara sattı.

CZN Burak babası tarafından dolandırıldı! Bilal Erdoğan yardım elini uzattı!

Bilal Erdoğan Yardım Elini Uzattı İddiası

Duruma sinirlenen CZN Burak ise annesiyle beraber İstanbul'da sıfırdan başlama kararı aldı. Anne ve oğluna bu kararlarında destek olan ismin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan olduğu öne sürüldü.

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