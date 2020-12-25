CZN Burak durmak bilmiyor! Burc Khalifa'ya CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı!

CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni ve ünlü restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, ününü yurt dışına da duyurdu. Dubai'de bir restoran açmak için hazırlıklara devam eden CZN Burak'ı bir de sürpriz bekliyordu.

25 Aralık günü açılışı yapılacak restoranın Dubai ve Orta Doğu'nun en büyük restoranı olduğu ifade edildi.

Son hazırlıklar için restoranın olan CZN Burak ilginç bir de olaya imza attı ve Dubai kentindeki dünyanın en uzun binası olan Burc Khalifa'da ise CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan CZN Burak; "Dubai beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

CZN BURAK KİMDİR?

CZN Burak, Arap ve Anadolu Mutfağı'na ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü oldu.

Instagram hesabı 17,6 milyona ulaşan CZN Burak, videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınıyor.