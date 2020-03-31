CZN Burak kimdir? Instagram ve YouTuba kanalındaki yemek paylaşımları sonrası tanınan ve videolarıyla dikkat çeken ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın hayatı birçok internet kullanıcısı tarafından merak ediliyor. CZN Burak hakkında internette arama yapılıyor. Peki CZN Burak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | CZN Burak evli mi? | Sevgilisi var mı? Ayrıntılar haberimizde...

CZN BURAK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

CZN Burak, 4 kardeşin en küçüğü olarak 1996 yılında Hatay'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi son sınıf öğrencisi. Yemeğe merakı aileden gelen Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı.

CZN BURAK EVLİ Mİ?

CZN Burak, evli değil fakat ünlü fenomenin sevgilisi var.

CZN BURAK'IN SEVGİLİSİ VAR MI?

Devasa yemek videolarıyla şöhreti yakalayan CZN Burak'ın sevgilisi TikTok fenomeni, aynı zamanda da L'oreal'in eski reklam yüzü olan Aslı Güler'dir.

İkili henüz yan yana paylaşım yapmasa da bunu cümle alem biliyor. Çünkü her anlarını sosyal medyada yayınlıyorlar.

Tiktok fenomeni Aslı Güler, Instagram hikaye kısmında çokça CZN Burak paylaşımı yapıyor.

Devasa yemek videolarıyla Türkiye'nin sevdiği isimler arasına giren CZN Burak, öncede Aslı Güler'in yakın arkadaşı Merve Yalçın'la beraberdi.

İkilinin neden ayrıldıkları belli olmasa da ilginç bir şekilde kısa bir süre sonra CZN Burak eski sevgilisi Merve'nin en yakın arkadaşı Aslı'yla aşk yaşamaya başlamıştı.

Merve Yalçın ile çok yakın iki arkadaş olan Aslı Güler'in CZN Burak'ın sevgilisi olması Merve Yalçın fanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

CZN BURAK'IN SEVGİLİSİ ASLI GÜLER KİMDİR?

Czn Burak ile sevgili oldukları bilinen Aslı Güler hakkında çok az şey biliniyor.

Aslı Güler’in boyu 1.78 m, kilosu ise 67 kg. Nereli olduğu ise bilinmiyor.

CZN NE DEMEK?

CZN Burak Özdemir, verdiği bir röportajda CZN lakabının ortaya çıkış hikayesini anlatırken "Laleli'de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı. Osmanbey'de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla Taksim ve Osmanbey'e bırakıyordum. 'Bana 'cezen' deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır. Nereden geldiğimi unutmamamı sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Burak Özdemir'in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak'ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti.O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.