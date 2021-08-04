Mehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı mı?Son dakika | Konya'daki katliama ilişkin yeni gelişme: 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı!Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret4 Ağustos 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçlarıGalatasaray'da lisans çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ligde forma giyebilecek mi?4 Ağustos 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?CZN Burak yangın bölgesine gitti, sosyal medya ayağa kalktı: "Hala şov peşindesin!"Duracan isminin anlamı nedir, Duracan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Banuhan isminin anlamı nedir, Banuhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aybegim isminin anlamı nedir, Aybegim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. CZN Burak yangın bölgesine gitti, sosyal medya ayağa kalktı: "Hala şov peşindesin!"

CZN Burak yangın bölgesine gitti, sosyal medya ayağa kalktı: "Hala şov peşindesin!"

CZN Burak olarak bilinen işletme sahibi ve şovmen Burak Özdemir 8 gündür alevlerle mücadele eden Antalya'ya yardıma gitti. Bölgede çektiği görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Birçok isim Özdemir'i şov yapmakla suçladı.

CZN Burak yangın bölgesine gitti, sosyal medya ayağa kalktı: "Hala şov peşindesin!"

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınları halk ve ekipler tarafınca kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye gide birçok ünlü sosyal medya hesabından ihtiyaç listeleri paylaşıp, bölgede yardıma ihtiyacı olan her vatandaşın imdadına koşmaya çalışıyor. O isimlerden biri de özellikle sosyal medyada yaptığı şovlarla bilinen CZN Burak takma isimli Burak Özdemir'di. Özdemir bölgeye yardıma gittiği ve yangın söndürme çalışmalarına katıldığı anları sosyal medya hesabında paylaşınca, takipçileri ikiye bölündü. Şov mu yapıyor, yoksa samimi mi?

e77rryxwuaeu2ub.jpg

YANAN BÖLGEYE YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE

Günlerdir alevlerin kontrol altına alınamadığı Antalya'ya gidip yardım etmek isteyen isimlerden biri de "CZN Burak" olarak da tanınan Burak Özdemir oldu. Bulunduğu bölgeden sosyal medya hesabında kendi fotoğraflarını paylaşan Özdemir'in çevredekilerin uyarılarına rağmen ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüldü.

610a7ef24e3fe0103cf3152b-001.jpg

AMBULANSTA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışan Özdemir, olay sonrasında fenalaşıp ambulansa götürüldü. Müşahede altına alındığı anları sosyal medya hesabından paylaşan CZN Burak, sosyal medya kullanıcılarının eleştiri yağmuruna tutuldu. Takipçilerinden bir kısmı Özdemir'in zaten her yardımını paylaştığını, bu paylaşımların da gayet olağan olduğunu savunurken, bir kısmı da Özdemir^'in şov peşinde koştuğunu, bu olayların şova dökülmemesi gerektiğini savunarak ikiye bölündü.

CZN Burak yangın bölgesine gitti, sosyal medya ayağa kalktı: Hala şov peşindesin!

CZN Burak yangın bölgesine gitti, sosyal medya ayağa kalktı: Hala şov peşindesin!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT