CZN Burak yangın bölgesine gitti, sosyal medya ayağa kalktı: "Hala şov peşindesin!"

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınları halk ve ekipler tarafınca kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye gide birçok ünlü sosyal medya hesabından ihtiyaç listeleri paylaşıp, bölgede yardıma ihtiyacı olan her vatandaşın imdadına koşmaya çalışıyor. O isimlerden biri de özellikle sosyal medyada yaptığı şovlarla bilinen CZN Burak takma isimli Burak Özdemir'di. Özdemir bölgeye yardıma gittiği ve yangın söndürme çalışmalarına katıldığı anları sosyal medya hesabında paylaşınca, takipçileri ikiye bölündü. Şov mu yapıyor, yoksa samimi mi?

YANAN BÖLGEYE YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE

Günlerdir alevlerin kontrol altına alınamadığı Antalya'ya gidip yardım etmek isteyen isimlerden biri de "CZN Burak" olarak da tanınan Burak Özdemir oldu. Bulunduğu bölgeden sosyal medya hesabında kendi fotoğraflarını paylaşan Özdemir'in çevredekilerin uyarılarına rağmen ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüldü.

AMBULANSTA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışan Özdemir, olay sonrasında fenalaşıp ambulansa götürüldü. Müşahede altına alındığı anları sosyal medya hesabından paylaşan CZN Burak, sosyal medya kullanıcılarının eleştiri yağmuruna tutuldu. Takipçilerinden bir kısmı Özdemir'in zaten her yardımını paylaştığını, bu paylaşımların da gayet olağan olduğunu savunurken, bir kısmı da Özdemir^'in şov peşinde koştuğunu, bu olayların şova dökülmemesi gerektiğini savunarak ikiye bölündü.