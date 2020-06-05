Ünlü şef Burak Özdemir şimdi de oyunculuğa soyundu. Kamuoyu tarafından CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak testere videosuyla gündeme gelen Burak Özdemir'in bu paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Peki kısa sürede fenomen olan CZN Burak kimdir?

İşte sosyal medyada beğeni rekorları kıran CZN Burak'ın 'Testere' videosu;

CZN Burak'ın sık sık paylaşım yaptığı ınstagram hesabını 16 milyon kişi takip ediyor.

CZN BURAK KİMDİR?

Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Takma adı CZN Burak olan Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası Aksaray'ın sahibi bir Türk şef ve restoratör. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı.

Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı. Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası'nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.