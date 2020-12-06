CZN Burak'tan taktire şayan hareket! Adıyamanlı kardeşlere yardım eli uzattı

İnstagram hesabından devasa boyutta yaptığı yemekleri paylaşmasıyla ün salan CZN Burak, Adıyaman'da yaşayan engelli Ali ve Ahmet adındaki kardeşleri ziyaret edip, yardım eli uzattı.

CZN BURAK BU DAVRANIŞIYLA ALKIŞLARI TOPLADI

Ali ve Ahmet kardeşlerin, video çekip bu videoyu Burak Özdemir'e iletmeleri üzerine Özdemir, daveti kırmayıp Adıyaman'a kardeşlerin yanına gitti. Burak Özdemir, ziyarete giderken aile için birçok sayıda ev araç gereçleri ve beyaz eşya aldı. CZN Burak yaşanılan bu anları ise YouTube hesabından paylaştı.

Videonun yayınlanmasının ardından kısa sürede Twitter'da TT listesine giren Özdemir, yorumlarda yapılan eleştirileri de şu şekilde yanıtladı:

"Sadece bir gün değil her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kötü yorum yapan arkadaşların da canı sağ olsun. En güzel bağ sevgidir demeye devam edeceğim. İyi ki varsınız."