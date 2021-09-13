D-100 Karayolunda feci kaza: 5 kişi yaralandı!

Yaşanan kaza Bahçelievler D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 04.00 sularında gerçekleşti. İddia edildiğine göre, 34 GR 6032 plakalı otomobili süren ve adı bilinmeyen sürücü hareket halindeyken Yenibosna mevkiine geldiği anda henüz bilinemeyen bir sebeple direksiyon kontrolünü kaybederek aynı istikamette önünde giden 34 AGU 425 plakalı araca arkadan çarptı. Her iki otomobil de çarpmanın etkisiyle savrulup bariyerlere vurarak ancak durabildiler. Kazaya sebep olan araçta bulunan 3 kişi, diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anında bölgede bulunan diğer araç sahipleri aynı anda hem kazazedelere yardımda bulundular hem de durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Kaza bölgesine intikal eden itfaiye ekipleri araçta bulunan yaralıları dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler.

D-100 KARAYOLU BİR SÜRELİĞİNE ARAÇ TRAFİĞE KAPANDI

Bu esnada polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması amacıyla D-100 Karayolunun Şirinevler ile Yenibosna arasını kapattı ve sürüş halinde olan araçların yan yola aktarılmasını sağladılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay bölgesinde gerçekleştirdiler, ardından yaralıların en yakın çevre hastanelere gönderilmesini sağladılar. Her iki otomobil de kaza sonrası çekici yardımıyla götürüldü. Yol üzerinde kaza izi kalmamasının ardından araç yolu tekrar araç geçişine açık hale getirildi.

Yaşanan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.