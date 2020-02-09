D-100 KARAYOLU'NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI:  1'İ AĞIR 3 YARALI

D-100 Karayolu Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Güngören D-100 Karayolu, Edirne istikametinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CHH 122 plakalı otomobil, Aydın Özbahçeci yönetimindeki 34 YM 1422 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller savrularak bariyerlere çarptı. Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobilde yaralanan iki kişiden biri ağır yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü Aydın Özbahçeci de yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan ismi öğrenilemeyen ve kazaya neden olan otomobilin yolcu koltuğunda olduğu öğrenilen bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobiller kullanılamaz hale gelirken uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak araç geçişini tek şeritten verdi. Kazaya karışan her iki otomobilde bulundukları yerden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu tamamen açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçların görüntüsü

- Trafikten görüntü

- Sağlık ekiplerinin görüntüsü

- Araçların kaldırılması

- Genel ve detaylar

Kaynak: DHA