D-100 Karayolu'nda kaza yapan sürücünün ayak parmakları koptu

Avcılar, D-100 Karayolu, Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde iki araca çarptıktan sonra önce takla attı sonra da bariyerlere çarptı. Kaza sonrası bariyerin kapıdan girmesi nedeniyle sürücünün ayak parmakları koptu. Araç içinde kopan parmaklar bulunarak hastaneye götürüldü.

Kaza D-100 Karayolu, Ankara istikametinde gece saat 00:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DS 0566 plakalı aracı makas atarak kullandığı iddia edilen Serdar Ünal'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil aynı yönde önünde seyreden iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan diğer iki kişi yara almazken, aracın ön kapısından giren demir bariyer sürücü Serdar Ünal'ın ayak parmaklarını keserek koparttı.

ARAÇLAR YAN YOLA YÖNLENDİRİLDİ

Yoldan geçen sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazaya neden olan aracın çarptığı iki aracın sürücüleri de yara almazken hemen otomobillerini durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Serdar Ünal'ı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada polis ekipleri de kazanın meydana geldiği olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak gelen araçların yan yoldan gitmelerini sağladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serdar Ünal ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de araç yaptıkları inceleme sonucunda sürücünün kopan parmaklarını otomobil içinde ve çevrede aradı.

KOPAN PARMAKLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kopan parmaklar araç içinde bulunarak hastaneye gönderildi. Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri önlem amaçlı kapattığı yolu tekrar araçların geçişine açtı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ayrıca polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda kazada parmakları kopan sürücünün aranması olduğu ve yapılan alkol kontrolünde 1.50 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA