D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı 

Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Haramidere Mevkii Ankara istikametinde gece saat 23.00 sıralarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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DHA