D-100'de kanlar içerisinde yerde kaldı! Trafik kilit

Saat 22:00 sularında Bayrampaşa'da D-100 karayolunda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığı fark edildi. Durumu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Kanamanın yavaşlaması için bazı vatandaşların yaralı bölgeye müdahale ettiği görüldü.

Trafik kilit

Yaralı kişinin fark edilmesinden sonra D-100 kara yolunun Bayrampaşa mevkisinde trafik adeta durma noktasına geldi. Yoğun trafik kameralara böyle yansıdı.