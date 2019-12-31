D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

D-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken yolda trafik oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Yanan araç

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA