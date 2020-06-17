D-100'de yatarak araç kullanan sürücü kameralara böyle görüntülendi
Küçükçekmece'de seyir halindeki lüks otomobilin sürücüsü, koltuğunu yatar pozisyona getirip ellerini bırakarak otomobil kullandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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17 Haziran 2020 Çarşamba 10:24
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