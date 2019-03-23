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  3. D-100'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var (1)

D-100'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var (1)

D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

D-100'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var (1)

D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılırken, Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Kazada yaralananlar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

DHA

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